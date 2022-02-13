عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أوروبا: أي عدوان عسكري آخر على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة

الأحد 13 فبراير 2022

الخليج 365

قال جوزيب بوريل وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، إن أي عدوان عسكري آخر على أوكرانيا ستكون له عواقب وخيمة وتكاليف باهظة.



وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كرر لنظيره الروسي فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي قبل قليل، اعتزامه الرد إن قررت موسكو شن عملية عسكرية في أوكرانيا، بحسب الإليزيه.

من جانبه، أبلغ الرئيس الروسي نظيره الفرنسي خلال مكالمة هاتفية السبت بأن اتهام الدول الغربية لروسيا بالتخطيط لغزو أوكرانيا هو بمثابة "تكهنات استفزازية"، وفق ما أورد الكرملين في بيان.

وقالت الرئاسة الروسية في بيانها إن "بوتين وماكرون ناقشا الوضع المرتبط بالتكهنات الاستفزازية لجهة (اجتياح روسي) مزعوم لأوكرانيا، والتي تترافق مع تزويد هذا البلد أسلحة متطورة على نطاق واسع".

واعتبر الكرملين أيضا أن هذه الاتهامات وهذه الإمكانات العسكرية توفر "ظروفا تسبق إمكان قيام القوات الأوكرانية بأفعال معادية في دونباس"، أي في شرق أوكرانيا حيث تدعم روسيا انفصاليين مسلحين منذ ثمانية أعوام.