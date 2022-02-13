أب يبلغ عن انتحار نجله شنقا بالمنيرة الغربية.. والمعاينة تكشف مفاجأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة شاب عشريني مقتولا داخل منزل جدته بمنطقة المنيرة الغربية، شمال المحافظة.

البداية مع تلقى اللواء عمرو طلعت مدير قطاع الشمال بلاغ م مأمور قسم المنيرة الغربية بحضور عامل باليومية يبلغ من العمر 45 سنة، مقيم البراجيل مركز أوسيم، للإبلاغ عن انتحار نجله 22 سنة شنقا بسقف غرفة بمنزل جدته.

اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة وجه بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ تحت إشراف العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة.

معاينة الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية، كشفت عن مفاجأة. عثر على جثة الشاب مسجاة على سرير الغرفة، وبها كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

ويستمع رجال المباحث إلى أقوال أسرة القتيل؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، وأخطر اللواء خالد البروي حكمدار الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.