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الكرملين يكشف.. هذا ما قاله بوتين لبايدن خلال الاتصال بينهما

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كتبت أسماء لمنور في الأحد 13 فبراير 2022 01:13 صباحاً - منذ ساعتين

الرئيسان بايدن وبوتين

أكد الكرملين أن “التحذيرات الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا بلغت مستويات عبثية”ـ معتبرا أن “حالة الهستيريا التي تحيط بالوضع في أوكرانيا وصلت إلى ذروتها”.

وشدد على أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتفق مع الرئيس الأميركي جو بايدن على مواصلة الحوار”، موضحاً أن “الحوار بين الرئيسين بوتين وبايدن كان متوازنا وعمليا”.

كما لفت إلى أن “موسكو انتهت تقريبا من مراجعة الرد الأميركي على مقترح الضمانات الروسية”، مؤكداً أن “بوتين استنكر خلال اتصاله مع بايدن المعلومات المزيفة حول الغزو الروسي المزعوم لأوكرانيا”.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، تحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين هاتفيا مدة ساعة، على خلفية التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية.

واشار مسؤول في البيت الأبيض إلى ان الاتصال الهاتفي بين بايدن وبوتين بدأ في الساعة 11.04 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة وانتهى في الساعة 12.06 مساء، في أحدث محاولة لتفادي نشوب حرب، بحسب “رويترز”.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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