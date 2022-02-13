شكرا لقرائتكم خبر عن أطرف تصريح منذ أزمة أوكرانيا.. موسكو: الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في أطرف تصريح صادر عن جهة رسمية منذ الأزمة الأوكرانية؛ رجح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح أوكرانيا بعد “حملة الذعر” المثارة حول “الغزو الروسي” المزعوم.

ودون بوليانسكي على “تويتر”، أن “بعض العقلانيين كانوا يأملون بأن الهستيريا التي أججتها الولايات المتحدة بدأت بالتراجع. وربما ساء حظهم لأن مثيري الذعر استأنفوا نشاطهم بطاقة جديدة”.

وأضاف: “قواتنا لا تزال على أراضينا، وسيكون ممتعا إذا اجتاحت الولايات المتحدة أوكرانيا، لأن أحدا سيضطر لفعل ذلك بعد حملة الذعر هذه”.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، قد صرح بأن واشنطن تلمس مؤشرات تدل على تصعيد الأزمة حول أوكرانيا وأن روسيا قد تهاجمها في الأيام المقبلة.