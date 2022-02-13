شكرا لقرائتكم خبر عن أطرف تصريح منذ أزمة أوكرانيا.. موسكو: الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح كييف والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
في أطرف تصريح صادر عن جهة رسمية منذ الأزمة الأوكرانية؛ رجح النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي أن الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح أوكرانيا بعد “حملة الذعر” المثارة حول “الغزو الروسي” المزعوم.
ودون بوليانسكي على “تويتر”، أن “بعض العقلانيين كانوا يأملون بأن الهستيريا التي أججتها الولايات المتحدة بدأت بالتراجع. وربما ساء حظهم لأن مثيري الذعر استأنفوا نشاطهم بطاقة جديدة”.
وأضاف: “قواتنا لا تزال على أراضينا، وسيكون ممتعا إذا اجتاحت الولايات المتحدة أوكرانيا، لأن أحدا سيضطر لفعل ذلك بعد حملة الذعر هذه”.
وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان، قد صرح بأن واشنطن تلمس مؤشرات تدل على تصعيد الأزمة حول أوكرانيا وأن روسيا قد تهاجمها في الأيام المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أطرف تصريح منذ أزمة أوكرانيا.. موسكو: الولايات المتحدة هي التي قد تجتاح كييف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.