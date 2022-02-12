شكرا لقرائتكم خبر عن أول فيديو للطفل فواز قطيفان بعد تحريره من الأسر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير:

عاد الطفل فواز القطيفان إلى أحضان أبيه وذويه؛ وذلك بعد الإفراج عنه من قبضة مختطفيه في سوريا.

وقد ظهر منذ دقائق أول فيديو للطفل بحضن أبيه؛ تم تداوله على مواقع التواصل، وكانت مصادر سورية قد أشارت إلى الإفراج عن الطفل فواز قطيفان في بلدة إبطع بريف درعا جنوبي سوريا، بعد مدة على اختطافه.وقد

بدا على فواز الصدمة بعد العودة لمنزله، بينما أحاطه عدد من الأقارب والأصدقاء الذين باركوا لوالده بعودة فواز.

وكانت صور قد تم تداولها قبل ساعة؛ أظهرت الطفل فواز بصحة جيدة، وظهر جالسا جوار عنصرا من السلطات السورية.

قصة الطفل السوري بدأت في الثاني من نوفمبر الماضي، عندما كان متوجها في الصباح الباكر إلى مدرسته، قبل أن يتفاجأ بأربعة أشخاص بينهم امرأة يستقلون الدراجات النارية، قاموا باختطافه بقصد طلب فدية من عائلته.

وكان مبلغ الفدية مرتفعا جدا، إذ طلب المختطفون نحو 700 مليون ليرة سورية، وبعد مفاوضات طويلة خفضت العصابة المبلغ إلى 500 مليون ليرة أي ما يعادل نحو 140 ألف دولار.

وقامت العائلة المفجوعة ببيع كل ما تملك، لكنها لم تستطع تأمين المبلغ المطلوب، فقام الخاطفون بأسوأ ما يمكن تصوره لأي إنسان، إذ قاموا بتعرية الطفل وضربه بشكل وحشي وأرسلوا الفيديو للعائلة من أجل الضغط عليها ودفع الفدية.

عندها، بدأ الوالدان بنشر القصة على نطاق واسع، وطلب المساعدة لتأمين المبلغ، حيث تصدرت عبارة فواز “مشان الله لا تضربوني” جميع مواقع التواصل الاجتماعي.