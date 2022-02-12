شكرا لقرائتكم خبر عن والد الطفل فوزان قطيفان يكشف كيف تم تحرير ابنه وتفاصيل حالته الصحية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشف والد الطفل السوري المختطف فواز قطيفان، الذي أصبح حديث الجميع بعد نشر المختطفين له فيديو أثناء تعذيبه، تفاصيل إطلاق سراح ابنه، مساء اليوم السبت.
وقال والد الطفل، إن الخاطفين قاموا بتحرير ابنه ووضعوه في صيدلية بمدينة نوى بعد أن تم دفع الفدية.
وأضاف في تصريح لإذاعة “شام أف أم” المحلية أنهم في الطريق لتسلم فواز، مؤكدا أنه بصحة جيدة.
فيما أفادت الإذاعة السورية المحلية أن أهالي إبطع في درعا تجمعوا عند مدخل البلدة لاستقبال الطفل فواز قطيفان بعد تحريره وتسلمه من قبل قوى الأمن الداخلي.
ونشرت وزارة الداخلية السورية مساء يوم السبت صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره.
وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، للطفل الذي اختطفته قبل 3 أشهر، في بلدة إبطع، ويظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، بهدف الضغط على العائلة، لدفع الفدية.
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