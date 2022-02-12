شكرا لقرائتكم خبر عن «بوتين» أبلغ «بايدن» بأن أمريكا أخفقت في تبديد مخاوف روسيا الأمنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبلغ الرئيس الأمريكي جو بايدن في اتصال هاتفي اليوم السبت بأن الرد الأمريكي على المطالب الأمنية الروسية الرئيسية لم يأخذ بعين الاعتبار مخاوف روسيا الأساسية وإن موسكو سترد قريبا.

وقال المسؤول في الكرملين يوري أوشاكوف إن الاتصال تم على خلفية "هستيريا" في الغرب حول غزو روسي وشيك لأوكرانيا، وهو ما صفه بأنه أمر سخيف.

وأضاف أن بايدن حذر بوتين في الاتصال الهاتفي من عقوبات كبيرة محتملة، لكنه لم يركز على ذلك بشكل خاص.