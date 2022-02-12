رئيسي يطالب باتخاذ إجراء جديد بشأن 'صدام حسين'

وأكد رئيسي أنه "ينبغي فضح الجرائم والرذائل الأخلاقية لصدام حسين وحلفائه بحق الشعب الإيراني والإعلان عنها على مستوى العالم".

وجاء ذلك خلال استقبال الرئيس الإيراني جمعاً من عوائل الضحايا الذين سقطوا إثر قصف مباراة ملعب كرة القدم في مدينة جوار بمحافظة إيلام غرب خلال الحرب العراقية الإيرانية.



وأضاف أن "أهالي محافظة قدموا دورهم بجدارة في حماية الثورة، والشعب الإيراني يشهد على صمود هؤلاء البواسل".

ومضى يقول إن "إقامة مبارة كرة القدم في مدينة جوار عام 1986 رغم الظروف الناجمة عن الحرب المفروضة، شاهد على مدى صمود ومقاومة أهالي محافظة إيلام الذين برهنوا بأنهم لن يتركوا الساحة".