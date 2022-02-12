الإفراج على 'الطفل السوري المختطف' بعد تسليم فدية

وأضاف بحسب إذاعة "شام أف أم" المحلية أنهم في الطريق لتسلم فواز، مؤكدا أنه بصحة جيدة.

وأفادت "شام أف أم" بأن أهالي إبطع في درعا تجمعوا عند مدخل البلدة لاستقبال الطفل قطيفان بعد تحريره وتسلمه من قبل قوى الأمن الداخلي.



وأكدت وزارة الداخلية السورية تحرير الطفل، مشيرة إلى أن صحته جيدة.

ونشرت وزارة الداخلية السورية مساء اليوم السبت صورة للطفل فواز قطيفان بعد تحريره.

وبدأت قضية الطفل تتفاعل في سوريا وخارجها بعد شريط مصور نشره الخاطفون قبل نحو أسبوع، الذي اختطف قبل 3 أشهر في بلدة إبطع.

وظهر الطفل في الفيديو وهو يتعرض للتعذيب، للضغط على أهله لدفع الفدية.

يذكر أن مجهولين اختطفوا الطفل أثناء ذهابه إلى المدرسة وطلبوا فدية قدرها 500 مليون ليرة (140 ألف دولار).