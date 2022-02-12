تعليق أمريكي جديد بعد مكالمة بايدن وبوتين

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته في تصريح للصحفيين إن المشاورات كانت "مهنية ومعمقة واستمرت أكثر من ساعة بقليل".

وأضاف أن هذه المشاورات لم تسفر عن "تغيير جوهري في الوتيرة المستمرة منذ أسابيع".



وأعرب يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي عن تنديد موسكو بالهستيريا الأمريكية التي بلغت ذروتها بعد الاتصال بين بوتين وبايدن.