استغرقت 62 دقيقة.. تفاصيل المكالمة الهاتفية بين بايدن وبوتين بشأن غزو أوكرانيا.. والرئيس الأمريكي يحذر نظيره الروسي من رد «سريع وقاس»

الشارقة - اميمة ياسر -

حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، من "رد حاسم وسريع" في حال غزو روسيا الأراضي الأوكرانية، مشددًا على استعداد واشنطن لأي سيناريو.

جاء ذلك خلال محادثة هاتفية جرت بين بايدن وبوتين، بحسب ما أعلن البيت الأبيض.

وذكر بيان البيت الأبيض، نشره عبر موقعه الإلكتروني، أن "الرئيس بايدن كان واضحًا في أنه، إذا نفّذت روسيا غزوا آخر لأوكرانيا، فإن الولايات المتحدة مع حلفائنا وشركائنا سترد بشكل حاسم وتفرض تكلفة سريعة وحادة على روسيا... إنَّ شن غزو روسي آخر على أوكرانيا قد يؤدي إلى معاناة إنسانية واسعة النطاق، ويُضعف موقف روسيا".

وتابع البيان أن بايدن "كان واضحًا مع الرئيس بوتين في أنه بينما تبقى الولايات المتحدة مستعدة للانخراط في الدبلوماسية، بتنسيق كامل مع حلفائنا وشركائنا، فنحن مستعدون بالمثل لأية سيناريوهات أخرى".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عن البيت الأبيض أن المكالمة بين بايدن وبوتين استغرقت 62 دقيقة.

وتأتي المكالمة الهاتفية بين الرئيسين في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لـ"غزو روسي في أي لحظة".

وسبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق اليوم بين وزيريّ الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسى إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

وأفادت وسائل إعلامية بأنه من المتوقع أن يُجري بايدن في وقت لاحق من اليوم اتصالاً مع ماكرون أيضاً.

ويأتي هذا على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ"غزو أوكرانيا"، وهو ما نفت موسكو صحته مراراً وتكراراً.