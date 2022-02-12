شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موارد جهاز تنمية البحيرات وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنمية البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، موارد جهاز تنمية البحيرات كما يلى:

1- ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات.

2- حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير.

3 - القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز.

4 - حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

5 - حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها.

6 - عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها.

7 - أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه.