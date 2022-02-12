شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفارق بين الزريعة والمفرخ والمزرعة السمكية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنمية البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، عددا من التعريفات الهامة للتفرقة بين المفرخة السمكية والمزرعة السمكية والقرش السمكى نستعرضها فيما يلى:
القرش السمكى :
مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها .
المزرعة السمكية :
أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز .
المفرخ السمكى :
الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز.
الأقفاص السمكية :
الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز.
الزريعة :
ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز .