اخبار العالم

تعرف على الفارق بين الزريعة والمفرخ والمزرعة السمكية وفقا للقانون

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفارق بين الزريعة والمفرخ والمزرعة السمكية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنمية البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، عددا من التعريفات الهامة للتفرقة بين المفرخة السمكية والمزرعة السمكية والقرش السمكى نستعرضها فيما يلى:

 

القرش السمكى :

مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها .

 

المزرعة السمكية :

أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز .

 

المفرخ السمكى :

الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز.

 

الأقفاص السمكية :

الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز.

 

الزريعة :

ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز .

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا