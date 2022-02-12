شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الفارق بين الزريعة والمفرخ والمزرعة السمكية وفقا للقانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد قانون تنمية البحيرات الصادر برقم 146 لسنة 2021، عددا من التعريفات الهامة للتفرقة بين المفرخة السمكية والمزرعة السمكية والقرش السمكى نستعرضها فيما يلى: القرش السمكى : مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها . المزرعة السمكية : أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز . المفرخ السمكى : الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز. الأقفاص السمكية : الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز. الزريعة : ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز .