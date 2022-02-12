محافظ أسيوط ينعى الأنبا لوكاس أسقف ايبارشية أبنوب والفتح

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط - محمود عجمي:

نعى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم السبت، الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا العجايبى المعلق بجبل أبنوب، والذى توفى منذ قليل ، عن عمر تجاوز 72 عامًا، مقدمًا خالص التعازى لأسرة الفقيد ولمجمع كهنة ايبارشية ابنوب والفتح ولجميع شعب الكنيسة الارثوذكسية ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرسة وبطريرك الكرازة المرقسية.

وأكد محافظ أسيوط، أن الفقيد الراحل لعب دورهًا هامًا في النهوض بالكنيسة الارثوذكسية بأسيوط وفي المشاركة المجتمعية وكان دمث الخلق وله مواقف حكيمة ينحاز فيها للوطن لافتًا إلى أننا جميعا شركاء في الوطن تجمعنا رسالة السماء والتعاليم المقدسة والتي تدعو إلى الإيمان والسلام والإحسان والمحبة إلى بعضنا البعض نتشارك سويا الافراح والأحزان كنسيج واحد.

كانت الكنيسة القبطية الارثوذكسية بمصر قد اعلنت عن نياحة نيافة الأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح وأسيوط الجديدة ورئيس دير الشهيد مارمينا المعلق بجبل ابنوب، بعد حياة رهبانية بلغت ٤٥ سنة قضى منها ٣٦ سنة أسقفًا، حيث ولد يوم ٥ نوفمبر ١٩٤٩ وترهب بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، في ٢٣مارس ١٩٧٧ وسيم أسقفًا يوم عيد العنصرة ٢٢ يونيو ١٩٨٦ " ، كما جرى تعيينه رئيساً لبيت العائلة المصرية بمحافظة أسيوط .