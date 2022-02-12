كواليس إصابة ٧ أطفال بنزلة معوية إثر تناولهم حلوى غزل البنات بالصف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة ملابسات إصابة ٧ اطفال بنزلة معوية بمركز الصف جنوب المحافظة.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من مستشفى الصف باستقباله ٧ أطفال مصابين بحالة إعياء شديدة.

تبين بالفحص تناول الأطفال السبعة حلوى غزل البنات عقب خروجهم من حلقة لتحفيظ القرآن الكريم بقرية الجزيرة الشقراء.

التشخيص الطبي أفاد بإصابتهم بنزلة معوية لا ترقى للتسمم ؤ وغادر ٣ منهم المستشفى فيما تم تحويل ٤ آخرين إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم.

المصابون السبعة هم كل من: مصطفي رضا عبد الحميد ٣ سنوات، رودينا سيد أحمد ٧ سنوات، محمد أحمد عادل ٤ سنوات، ناجي محمد نافع ٤ سنوات، يوسف سعد محروس ٩سنوات، يوسف أحمد سيد ٦ سنوات وأحمد طلعت إبراهيم ١١ سنة.