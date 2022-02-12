التعليم: الانتهاء من تدريبات للمديرين والمعلمين على السلوكيات المهنية والإدارية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنجازات وحدات التدريب بالإدارات التعليمية والمدارس، فـي ضـوء أهميـة تفعيل دور إدارات ووحدات التدريب على مستوى الإدارات والمدارس، والتركيز على تدريب رأس العمـل واكتساب المهارات اللازمة لمديري المدارس ومعلمي المرحلة الابتدائية والإعدادية باعتبار أن المدرسة هي وحدة التطوير.

وقال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إن إدارات التدريب بالإدارات ووحدات التدريب بالمدارس انتهت من تدريب مديري المدارس الابتدائية والإعدادية، ومسئولي وحدات التدريب، ومعلمي المواد الدراسية (اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، العلوم، الرياضيات، الدراسات الاجتماعية، والحاسب الآلي) في جميع المحافظات.

وأضاف حجازي لمصراوي، أن هذا التدريب مجاني دون تحمل الموازنة العامة للدولة أي مبالغ مالية، خلال الفتـرة مـن 1 يناير 2012 حتی 31 ديسمبر 2021، مؤكدًا أنه يستهدف تدريب مديري المدارس على السلوكيات المهنية والمهارات الإدارية وتطوير الذات، إضافة إلى ورش التنمية المهارية لمعلمي المدارس بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

وفيما يلي إنجازات وحدات التدريب بالإدارات التعليمية والمـدارس لمرحلـة التعليم الابتدائي والإعدادي، لكل محافظة وذلك على النحو التالي: