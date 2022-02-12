الغزو الروسي يشغل العالم

وسط مخاوف محتملة من غزو روسي لأوكرانيا، قام العديد من الدول بتحذير أو منع أو تقليل رعاياها في أوكرانيا، حيث تستعد الولايات المتحدة لإخلاء سفارتها في كييف نظير تحذير مسؤولي المخابرات الغربية من أن الغزو الروسي لأوكرانيا بات وشيكًا بشكل متزايد.

وقال مسؤولون أمريكيون إن وزارة الخارجية تخطط للإعلان لجميع الموظفين الأمريكيين في سفارة كييف سيُطلب منهم المغادرة.

وقد يظل عدد قليل من المسؤولين في كييف، لكن الغالبية العظمى من حوالي 200 أمريكي في السفارة سيتم إرسالهم أو نقلهم إلى أقصى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود البولندية، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بوجود دبلوماسي في البلاد.

وكانت الوزارة قد أمرت في وقت سابق أسر موظفي السفارة الأمريكية في كييف بالمغادرة. وتأتي الخطوة الجديدة في وقت صعدت واشنطن من تحذيراتها بشأن غزو روسي محتمل لأوكرانيا.

وجود دبلوماسي

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن عددًا صغيرًا من الدبلوماسيين الأمريكيين قد يتم نقلهم إلى أقصى غرب أوكرانيا، بالقرب من الحدود مع بولندا، حليف الناتو، حتى تتمكن الولايات المتحدة من الاحتفاظ بها. وجود دبلوماسي في البلاد.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) الجمعة أنها سترسل 3000 جندي مقاتل آخر إلى بولندا للانضمام إلى 1700 من الذين يتجمعون هناك بالفعل، في إظهار للالتزام الأمريكي تجاه حلفاء الناتو القلقين من احتمال غزو روسيا لأوكرانيا.

وصعدت إدارة بايدن تحذيرات رهيبة من احتمال غزو روسي وشيك لأوكرانيا، قائلة إنه يمكن أن يحدث في أي لحظة، حتى مع استمرار الجهود الدبلوماسية الطارئة.

لن يخوض الحرب

ومع تضييق الخيارات الدبلوماسية لتجنب الحرب في أوكرانيا، قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيناقشان الأزمة عبر الهاتف يوم السبت.

وذكر بايدن أن الجيش الأمريكي لن يخوض حربًا في أوكرانيا، لكنه وعد بفرض عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو، بالتنسيق مع الحلفاء الدوليين.

بقوله: «إن القوات الأمريكية لن تدخل أوكرانيا للاعتراض على أي غزو روسي»، لكنه عزز الوجود العسكري الأمريكي في أوروبا باعتباره طمأنة للحلفاء في الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.

خارج الناتو

ويصر الروس على أن يُبقي الغرب أوكرانيا ودول الاتحاد السوفيتي السابق الأخرى خارج الناتو. كما تريد من الناتو الامتناع عن نشر أسلحة بالقرب من حدودها ودحر قوات التحالف من أوروبا الشرقية - وهي مطالب رفضها الغرب بشكل قاطع.

وفي حديثه في بداية محادثاته مع والاس البريطاني، قال وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو إن «الوضع العسكري والسياسي في أوروبا يزداد توتراً، وهذا ليس خطأنا».

وقال شويغو إن شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا وحلفاء آخرين ساهمت في التوترات، وأشار إلى النشر الأخير لجنود بريطانيين في أوكرانيا، متسائلا عن سبب إرسالهم ومدة بقائهم.

وفي حديثه للصحفيين بعد المحادثات، قال والاس إن الصواريخ المضادة للدبابات التي أرسلتها بريطانيا إلى أوكرانيا كانت أسلحة تكتيكية دفاعية ولا تشكل تهديدًا لأي جارة ما لم تغزها.

ووصف المحادثات بأنها «بناءة وصريحة» وأشار إلى تأكيدات نظيره الروسي بأن موسكو لا تنوي مهاجمة أوكرانيا.

لكنه شدد أيضًا على أن تمركز القوات الروسية بالقرب من الأراضي الأوكرانية «يتجاوز التدريبات العادية».

يشمل تركيز القوات الروسية القوات المنتشرة على أراضي حليفتها بيلاروسيا لإجراء تدريبات مشتركة ضخمة تنطوي على إطلاق الذخيرة الحية.

ودخلت هذه التدريبات مرحلة حاسمة يوم الخميس وستستمر حتى 20 فبراير. وتبعد العاصمة الأوكرانية حوالي 75 كيلومترا (47 ميلا) جنوب حدود بيلاروسيا.

دليل الوحدة

كما زار الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ قاعدة عسكرية في رومانيا، وأشاد بنشر المزيد من القوات الأمريكية ووصفه بأنه «دليل قوي على الوحدة عبر الأطلسي».

ودخلت روسيا وأوكرانيا في صراع مرير منذ عام 2014، عندما طرد زعيم أوكرانيا الصديق للكرملين من منصبه بسبب انتفاضة شعبية. وردت موسكو بضم شبه جزيرة القرم ثم دعم تمرد انفصالي في شرق أوكرانيا، حيث أسفر القتال عن مقتل أكثر من 14 ألف شخص.

وساعد اتفاق سلام أبرم عام 2015 بوساطة فرنسا وألمانيا في وقف معارك واسعة النطاق، لكن المناوشات المنتظمة استمرت وتعثرت الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية.

دول خفضت عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا

الولايات المتحدة

إسرائيل

بريطانيا

روسيا

كندا

ألمانيا

دول دعت رعاياها إلى مغادرة أوكرانيا والامتناع عن السفر

الولايات المتحدة

بريطانيا

كندا

أستراليا

هولندا

اليابان

كوريا الجنوبية

إسرائيل

الجبل الأسود

النرويج

السويد

فنلندا

لاتفيا

ليتوانيا

إستونيا

نيوزيلندا

بلجيكا

ألمانيا

إيطاليا

إسبانيا

بولندا

الكويت

العراق

الإمارات

الأردن

السعودية

فلسطين