وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ في بيان، إنّه بناءً على «أمر عفو إحياءً لذكرى اليوبيل الماسي ليوم الاتّحاد»، سيتمّ الإفراج عن 814 سجينًا.
وأوضح المتحدث باسم المجلس العسكري زاو مين تون لوكالة فرانس برس أن العفو يشمل بصورة أساسية سجناء من رانغون، دون أن يحدد ما إذا كان أستاذ الاقتصاد الأسترالي شون تورنيل بين المفرج عنهم.
وكان تورنيل يعمل مستشارا للزعيمة المدنية أونج سان سو تشي عندما قبض عليه في فبراير الماضي بعد أيام على الانقلاب العسكري.
واتُهم بانتهاك قانون الأسرار الرسمية في بورما ويواجه عقوبة قصوى بالسجن مدتها 14 عاما.
وأعربت جماعات حقوق الإنسان عن قلقها بشأن التهم الموجهة إلى تورنيل، خاصة بعد أن مُنعت السفارة الأسترالية من إمكان حضور إحدى جلسات محاكمته في سبتمبر.
وأطلق المجلس العسكري في أبريل العام الماضي سراح ما يقرب من 23 ألف محتجز لمناسبة يوم الاتحاد، في خطوة أثارت في حينها مخاوف المنظمات الحقوقية من أن يكون الهدف منها إفراغ السجون لاعتقال المعارضين.
أفرج عن نفس عدد الموقوفين بمناسبة يوم الاتحاد العام الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر العفو عن 814 سجينا في ميانمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.