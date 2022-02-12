منع قوافل الحرية من محاصرة باريس

دخلت الشرطة الفرنسية، السبت، لمنع المتظاهرين، الذين تلهمهم «قوافل الحرية الكندية»، من محاصرة العاصمة. وقالت وكالة «بلومبرج» للأنباء إن الشرطة اعترضت طريق ثلاث قوافل، على الطريق الدائري في باريس، بما في ذلك قافلة، تضم 450 مركبة. وذكرت شرطة باريس في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) «لقد أصدرت إنذارات لأكثر من 200 شخص، في إطار جهود ليلية لوقف المظاهرات». ووضعت السلطات متاريس ومركبات مدرعة بشكل وقائي على بعض نقاط التقاطع في باريس، بما في ذلك على طول الشانزليزيه.
ومنعت فرنسا «قوافل الحرية»، التي تحتج على تصريح لقاحات كورونا. ونشرت الشرطة حوالي 7200 عنصر في العاصمة، وفي أكشاك تحصيل الرسوم، على طول الطرق السريعة الرئيسية لردع المتظاهرين.
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