إضراب الأسرى الفلسطينيين

حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، السبت، من دخول الأسرى الفلسطينيين بكل السجون الإسرائيلية في إضراب مفتوح عن الطعام ضد سياسات الإدارة التعسفية.

وقالت الهيئة: «إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي دفعت بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كل الأقسام». ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مسؤول الإعلام في الهيئة، ثائر شريتح، قوله: «الأسرى مستمرون في نضالهم ضد سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، حيث يسعون بذلك لإلغاء جميع العقوبات التي فرضت عليهم مثل سحب الأدوات الكهربائية، وفرض الغرامات، والعزل بالزنازين، وتقليص المواد الغذائية، بالإضافة لإيقاف الهجمة عليهم، والاقتحامات والتفتيش التي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى الستة حريتهم في سجن «جلبوع» قبل أشهر».