الأردن يعلن العثور على جثتي مهربين على الحدود مع سوريا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 10:21 مساءً - منذ 32 ثانية

أعلن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية العثور على جثتي مهربين عقب إحباط محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات من سوريا أمس الجمعة.

وأشار المصدر إلى أنه “تم تكثيف عمليات البحث والتفتيش على طول الواجهة الحدودية وخلف الساتر الحدودي، حيث عثر على جثتين لمهربين وبحوزتهما كميات من المواد المخدرة”، مضيفا أنه “تم نقل الجثتين وتسليمهما إلى الجهات المختصة”.

يذكر أن القوات الأمنية الأردنية أحبطت محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية، حيث ضبطت مؤخرا 9343 مليون حبة “كبتاغون”، و38900 حبة “ترامادول”، و7096 “كف حشيش”، و199 طلقة (BKC)، و63 طلقة كلاشنكوف، ورشاشين.

صرح مصدر مسؤول في الجيش الأردني بأن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت أمس الجمعة تهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى المملكة.

وأضاف أن “عمليات نوعية متزامنة في عدة مواقع ضمن منطقة المسؤولية، تضمنت محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية”.

وقال المصدر إن “قوات حرس الحدود رصدت من خلال المراقبات الأمامية محاولة مجموعة من الأشخاص و الآليات اجتياز الحدود من عدة مواقع على طول واجهة المنطقة العسكرية الشرقية، حيث تم تحريك دوريات رد الفعل السريع وتطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى فرار من بداخلها إلى العمق السوري، وترك الاليات داخل منطقة الحرام، حيث تم تحريك فرق مختصة تعاملت مع الاليات و سحبها الى داخل الأراضي الأردنية، واجريت عمليات البحث والتفتيش ضمن المواقع كافة، وتم تفريغ حمولة الاليات من المواد المخدرة، و تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.