فرنسا تعلن مقتل 40 متشددا بمنطقة الساحل الإفريقي

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 10:21 مساءً - منذ 49 دقيقة

أعلنت الحكومة الفرنسية، اليوم السبت، مقتل 40 متشددا بنيران قواتها على الحدود بين بنين وبوركينا فاسو بمنطقة الساحل غربي أفريقيا.

جاء ذلك في أعقاب مقتل 8 أشخاص بينهم فرنسي بهجوم على متنزه شمالي بنين يوم الثلاثاء الماضي، بحسب “رويترز”.

ويوم الخميس، أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الارهاب في باريس مقتل فرنسي في عامه الخمسين.

وأوضحت النيابة أن الهجوم “وقع في منطقة بارك دبليو بشمال بنين”. وتم تكليف الإدارة العامة للأمن الداخلي بإجراء التحقيقات اللازمة.

وخلال الفترة الأخيرة، شهدت دول جنوب منطقة الساحل سلسلة هجمات حدودية، زادت من مخاوف إمكانية تقدم مسلحين متشددين نحو المناطق الساحلية.

وعزز جيش بنين انتشاره في شمال البلاد بعد هجومين مسلحين تم الاعتراف بهما رسميا نهاية العام الماضي.