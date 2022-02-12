بلينكن يبحث مع نظيرته البريطانية الوضع في أوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 10:21 مساءً - منذ 47 دقيقة

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الوضع حول أوكرانيا مع نظيرته البريطانية ليز تراس التي زارت العاصمة الروسية موسكو مؤخرا، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية.

وقالت الوزارة إن المكالمة بين الوزيرين تمحورت حول “القلق الحاد من الخطط الروسية الممكنة لشن عدوان عسكري على أوكرانيا في الأيام المقبلة”.

وأضافت أنهما “شددا على أن تنصبّ الجهود الدولية على الحوار الهادف مع روسيا بشأن القلق المتبادل في مجال الأمن”.

وشددت على أن بلينكن أشار إلى أهمية العمل المشترك بين الولايات المتحدة وحلفائها في حلف الناتو والشركاء الأوروبيين “لتتكبد روسيا تكاليف سريعة وصعبة ردا على “أي عدوان عسكري ضد أوكرانيا”.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ”غزو أوكرانيا”، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

وطلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية من دبلوماسييها ومواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت مشيرة إلى التهديد المتزايد بغزو روسي.

وانضمت ألمانيا وبلجيكا وهولندا إلى دول أوروبية نصحت رعاياها بمغادرة أوكرانيا، فيما طلبت السفارة الأميركية من “معظم” موظفيها في كييف المغادرة.

ودفع احتمال مسارعة مواطنين غربيين لمغادرة أوكرانيا، بوزارة الخارجية الأوكرانية إلى الطلب من المواطنين “التحلي بالهدوء”.

ووجهت واشنطن الجمعة أشد تحذيراتها قائلة إن روسيا حشدت ما يكفي من القوات لشن هجوم خطير.

وتواصلت الجهود الدبلوماسية، السبت، مع محادثات جديدة بين وزيري الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن والروسي سيرغي لافروف.