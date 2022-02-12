إصابة رئيسة وزراء إيسلندا بكورونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 12 فبراير 2022 10:21 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت رئيسة وزراء إيسلندا كاترين ياكوبسدوتير إصابتها بـ”كوفيد-19″ وأن العدوى انتقلت إليها من أحد أفراد عائلتها، وفق تدوينة نشرتها يوم السبت على “فيسبوك”.

وجاء في منشور رئيسة الوزراء “تبيّنت إصابة ابني الأصغر بكوفيد-19 في الأول من فبراير.. مذّاك أصيب فرد آخر في العائلة بالفيروس، لذا لم يكن مفاجئا جدا أن تكون قد جاءت إيجابية نتيجة فحص كشف الإصابة الذي خضعت له”.

وستلتزم رئيسة الحكومة البالغة 46 عاما حجرا صحيا لمدة خمسة أيام التزاما بالتوصيات المعمول بها في البلاد.

وسجلت إيسلندا بالمعدل ألفي إصابة يوميا بكوفيد-19 في الأيام الأربعة الأخيرة، وهي حصيلة قياسية للبلاد، علما بأن حالات الإستشفاء من جراء الإصابة بقيت مستقرة.

وسجلت إيسلندا البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة ما مجموعه 85 ألفا و980 إصابة و54 وفاة على صلة بكوفيد-19، وفق أحدث البيانات المنشورة الجمعة.

واعتبارا من السبت خففت القيود المفروضة لاحتواء الجائحة في البلاد مع السماح لأعداد أكبر بالتجمع في الأماكن العامة ورفع القيود المفروضة خصوصا على أحواض السباحة والقاعات الرياضية، وتمديد عمل الحانات والمطاعم والنوادي الليلية ساعة واحدة (حتى الأولى فجرا).

وتعتزم الحكومة رفع كل القيود نهاية الشهر الحالي.

وكانت السلطات في أيسلندا قد اتخذت في الثاني من ديسمبر الماضي تدابير أقوى لوقف تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، بعد أن وصلت الإصابات اليومية إلى مستوى قياسي.