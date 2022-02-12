شكرا لقرائتكم خبر عن فور انتهاء المكالمة بين بوتين وبايدن.. خطة أمريكية لإخلاء سفارتها في كييف والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

بمجرد انتهاء مكالمة الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ دقائق، أعلنت الولايات المتحدة عن خطط لإخلاء سفارتها في العاصمة الأوكرانية “كييف”.

المكالمة التي تناولت الأزمة الأوكرانية واستمرت أكثر من ساعة بقليل، على ما أعلن البيت الأبيض؛ وصفها مراقبون بعالية المخاطر مع تصاعد التوترات بشأن احتمال غزو وشيك لأوكرانيا بشكل حاد.

وقال مسؤول عقب انتهاء المحادثة إن “المكالمة بين الرئيس بايدن والرئيس الروسي (فلاديمير) بوتين انتهت عند الساعة 12,06” (17,06 ت غ).

وحشدت روسيا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية وأرسلت قوات لإجراء تدريبات في بيلاروسيا المجاورة ، لكنها تنفي بإصرار أنها تعتزم شن هجوم على أوكرانيا.

وقال تحذير سفر لوزارة الخارجية يوم السبت إن معظم الموظفين الأمريكيين في سفارة كييف تلقوا أوامر بالمغادرة وأن على المواطنين الأمريكيين الآخرين مغادرة البلاد أيضا.

وقال مستشار الأمن القومي لبايدن ، جيك سوليفان ، إن على الأمريكيين ألا يتوقعوا أن ينقذهم الجيش الأمريكي في حالة انقطاع النقل الجوي والسكك الحديدية بعد الغزو الروسي.

ويطالب العديد من حلفاء الناتو ، بما في ذلك بريطانيا وكندا والنرويج والدنمارك ، مواطنيهم بمغادرة أوكرانيا ، كما هو الحال بالنسبة لنيوزيلندا الحليفة من خارج الناتو.

وقال سوليفان إن العمل العسكري الروسي قد يبدأ بهجمات صاروخية وجوية يتبعها هجوم بري.

وقال للصحفيين في البيت الأبيض “نعم إنها رسالة عاجلة لأننا في وضع طارئ”.

وأضاف سوليفان: “تمتلك روسيا كل القوات التي تحتاجها للقيام بعمل عسكري كبير”، مضيفًا: “يمكن لروسيا أن تختار ، في وقت قصير جدًا ، بدء عمل عسكري كبير ضد أوكرانيا”. وقال إن حجم مثل هذا الغزو يمكن أن يتراوح من توغل محدود إلى ضربة على كييف، العاصمة.