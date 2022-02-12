موسكو تعلق على التحذيرات من غزو روسي وشيك لأوكرانيا

بغداد - ياسين صفوان - اعتبرت الرئاسة الروسية، السبت، أن التحذيرات الغربية من غزو روسي وشيك لأوكرانيا بلغت "مستويات عبثية".



وأكدت الرئاسة في بيان، أن "بوتن استعرض بالتفصيل مع بايدن الأسباب التي تجعل روسيا ترى ضرورة مناقشة ملف الأمن فورا

وتابعت أن "بوتن لم يناقش مع بايدن حادثة الغواصة الأميركية في محيط جزر الكوريل".