العراق يسقط مسؤول اغتيالات داعش في ميسان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ألقت القوات الأمنية العراقية أمس القبض على مسؤول عمليات الاغتيال في محافظة ميسان جنوب العراق.

وأفادت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان بأن قوة من الجيش العراقي ألقت القبض على المسؤول عن تنفيذ عدد من عمليات الاغتيالات والخطف في المحافظة، بعد تلقيها معلومات استخبارية، كما أن المتهم مطلوب إلى القضاء العراقي وفق المادة 4 إرهاب، وأن عملية القبض وقعت في ناحية المشرح جنوب البلاد.

وأفاد بيان عسكري عراقي أمس الأول بأن أحد عناصر تنظيم داعش يرتدي حزاما ناسفا لقي حتفه برصاص قوات الأمن العراقية في أحد المناطق التابعة لمحافظة نينوى «400 كلم شمال بغداد».

وأوضح بيان لخلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، أن قوات من جهاز الاستخبارات بالجيش العراقي بالتعاون مع القوات البرية تمكنت من قتل أحد عناصر داعش يرتدي حزاما ناسفا أسفل سفح جبل قره جوغ بمحافظة نينوى.

وتواصل القوات العراقية مدعمة بطيران القوات الجوية ومروحيات الجيش تنفيذ عمليات شبه يومية بمطاردة فلول داعش في مناطق متفرقة من البلاد.