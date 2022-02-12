الكويت لرعاياها: غادروا أوكرانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت الكويت رعاياها في أوكرانيا أمس، إلى مغادرة البلاد حفاظا على سلامتهم، والتواصل مع السفارة الكويتية في كييف. وطالبت في بيان صحفي الكويتيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا بتأجيل سفرهم في الوقت الراهن. وذكرت الحكومة الأمريكية أنها تتوقع غزوا روسيا للأراضي الأوكرانية، قبل ختام الأولمبياد الشتوية المقامة بالصين في 20 فبراير. وطالبت الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا، ودول أخرى، رعاياها بمغادرة أوكرانيا، وتنفي موسكو وجود مثل هذه الخطط لغزو الأراضي الأوكرانية.

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