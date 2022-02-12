شكرا لقرائتكم خبر الأغذية العالمي: ثلثا اليمنيين مقبلون على الجوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال برنامج الأغذية العالمي أمس، إن ثلثي اليمنيين بحاجة للمساعدة من أجل البقاء على قيد الحياة.

وأوضح البرنامج، عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن الصراع هو السبب الرئيسي للجوع في اليمن، حيث هناك 2 من كل 3 أشخاص يحتاجون إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.

وأضاف «يواجه نصف الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية، فيما هناك 4 ملايين نازح في البلاد»، محذرا من أن التخفيضات في المساعدات الغذائية مدمرة للعائلات اليمنية التي يعتمد بقاؤها على ذلك.

وبدأ البرنامج التابع للأمم المتحدة في يناير الماضي خفض المساعدات بواقع النصف لملايين اليمنيين، بسبب نقص التمويل.

ودعا البرنامج أخيرا إلى حشد الدعم المالي من أجل مواصلة إغاثة ملايين اليمنيين.