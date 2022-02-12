شكرا لقرائتكم خبر الأغذية العالمي: ثلثا اليمنيين مقبلون على الجوع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضح البرنامج، عبر حسابه على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أن الصراع هو السبب الرئيسي للجوع في اليمن، حيث هناك 2 من كل 3 أشخاص يحتاجون إلى المساعدة للبقاء على قيد الحياة.
وأضاف «يواجه نصف الأطفال دون سن الخامسة سوء التغذية، فيما هناك 4 ملايين نازح في البلاد»، محذرا من أن التخفيضات في المساعدات الغذائية مدمرة للعائلات اليمنية التي يعتمد بقاؤها على ذلك.
وبدأ البرنامج التابع للأمم المتحدة في يناير الماضي خفض المساعدات بواقع النصف لملايين اليمنيين، بسبب نقص التمويل.
ودعا البرنامج أخيرا إلى حشد الدعم المالي من أجل مواصلة إغاثة ملايين اليمنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر الأغذية العالمي: ثلثا اليمنيين مقبلون على الجوع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.