شكرا لقرائتكم خبر مصر: لا توجد حلول عسكرية للقضية الليبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس، أنه لا توجد حلول عسكرية للقضية الليبية، مشددا على دعم مصر للتوافق الليبي- الليبي وأي حل يرتكز على الشرعية الدولية.

وقال شكري في مؤتمر صحفي بالقاهرة أمس مع وزيرة خارجية ألمانيا أنالينا بيربوك، «نتعاون مع أي دولة على أرضية من التفاهم المشترك للتحديات الراهنة»، مشيرا إلى أن مصر لعبت دورا فعالا فى منع الهجرة غير الشرعية لأوروبا»، وأكد أن تعزيز قدرات بلاده وتحقيق أمنها واستقرارها أسهم في تعزيز أمن واستقرار أوروبا.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الألمانية «إن بلادها تقدر دور الوساطة الذي تلعبه مصر في النزاع بالشرق الأوسط، وبشكل خاص الجهود المبذولة من أجل سكان قطاع غزة».

وشددت الوزيرة الألمانية على أن حكومة بلادها على قناعة بضرورة حل الدولتين المبني على المفاوضات فهي السبيل الوحيد للسلام الدائم، حتى وإن كان الطريق نحو الحل مازال طويلا ، ونريد أن نواصل بذل الجهود المشتركة؛ لأن الوضع الحالي لايمكن الإبقاء عليه، فبدون فرصة السلام المستقبلي سوف يتكرر اندلاع العنف والتصعيد بالمنطقة».

وأضافت إن مصر وألمانيا يربطهما تعاون وشراكة في كافة المناحي والأوجه، معربة عن سعادتها باهتمام الشعب المصري بألمانيا، بحسب ما ذكره المتحدث باسم الخارجية المصرية في صفحته على موقع فيس بوك.

وعقد الوزيران أمس، جلسة مباحثات ثنائية تناولت سبل استمرار وتعزيز التعاون بين مصر وألمانيا، والبناء على النجاح المحرز في العديد من المجالات، والتشاور حول القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.