أسرى فلسطين يهددون بالإضراب المفتوح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية أمس، من دخول الأسرى الفلسطينيين بكافة السجون الإسرائيلية في إضراب مفتوح عن الطعام ضد سياسات الإدارة التعسفية.

وقالت الهيئة «إن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي دفعت أمس بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع إلى كافة الأقسام».

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مسؤول الإعلام في الهيئة، ثأئر شريتح، قوله «إن الأسرى مستمرون في نضالهم ضد سياسات الاحتلال التعسفية بحقهم، حيث يسعون بذلك لإلغاء كافة العقوبات التي فرضت عليهم، كسحب الأدوات الكهربائية، وفرض الغرامات، والعزل بالزنازين، وتقليص المواد الغذائية، إضافة لوقف الهجمة عليهم، والاقتحامات والتفتيش، والتي ارتفعت وتيرتها بعد أن انتزع الأسرى الستة حريتهم في سجن جلبوع قبل أشهر».

وحذر شريتح من «استدعاء قوات من الجيش ووحدات القمع بالقرب من الأقسام وفي محيط السجون»، معتبرا أنه مؤشر على هجمة خطيرة ومقلقة على الأسرى، وأن هناك نية من الإدارة لتنفيذ عمليات اقتحام وقمع.

وقال «إن الأسرى قد يلجؤون للتصعيد من خلال الإضراب المفتوح عن الطعام، بالتزامن مع استمرار الاسرى الإداريين مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال لليوم الـ 44 على التوالي».

وكانت إدارة السجون الإسرائيلية دفعت أمس الأول بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية لتمرد الأسرى، وقرر الأسرى إغلاق الأقسام والامتناع عن الخروج للفحص اليومي وللساحات، في إطار معركتهم النضالية ضد سياسات إدارة سجون إسرائيل.