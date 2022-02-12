حريق كبير في أسواق طهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال متحدث باسم إدارة إطفاء بلدية طهران إن حريقا ضخما اندلع أمس بأحد أسواق «بازار طهران الكبير». ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدث، أن الحريق امتد إلى 39 متجرا. وأضاف المتحدث أن المتاجر تشمل محلات أدوات منزلية وعطور بالأساس. وتابع المتحدث بالقول إن سيارات الإطفاء تقوم بمهمتها للسيطرة على النيران.

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