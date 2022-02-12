شكرا لقرائتكم خبر لبنان يمنع فعاليتين إيرانيتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - طلب وزير الداخلية والبلديات اللبناني بسام المولوي، منع إقامة فعاليتين في 14 و15 فبراير الحالي، بدعوة من جمعية الوفاق الوطني الإسلامية وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير المواليتين لإيران، لعدم حصولهما على تصاريح قانونية. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية اللبنانية «إن المولوي طلب إبلاغ إدارة قاعة (الرسالات) بالضاحية الجنوبية لبيروت بعدم إقامة الفعاليتين لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، واتخاذ كل الإجراءات الاستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظمين والداعين والمدعوين.



كانت هذه تفاصيل خبر لبنان يمنع فعاليتين إيرانيتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.