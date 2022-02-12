شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة أخيرة.. بايدن محذرا بوتين: غزو أوكرانيا سيترتب عليه تكلفة باهظة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد البيت الأبيض، قبل قليل، اختتام المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي الروسي فلاديمير بوتين حول أوكرانيا.

وقالت وكالة “أسوشيتد برس”، نقلا عن البيت الأبيض إن المكالمة استغرقت 62 دقيقة.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن نظيره الروسي فلاديمير بوتين في مكالمة جمعتهما من أن غزو أوكرانيا ستترتب عليه “كلفة باهظة وفورية وسيكون بمثابة كارثة”.

وذكر البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي أخبر بوتين أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها الدبلوماسية بشأن الأزمة الأوكرانية لكنها “مستعدة لسيناريوهات أخرى وأي تطورات بشأن الموقف”.

وجاءت المكالمة في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة عن إجلاء معظم دبلوماسييها وعسكرييها عن أوكرانيا بدعوى خطر تعرض هذا البلد لـ”غزو روسي في أي لحظة”، كما سبق هذه المكالمة اتصالان في وقت سابق من اليوم بين وزيري الخارجية والدفاع الروسيين والأمريكيين، بالإضافة إلى اتصالين أجراهما بوتين اليوم مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والبيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو.

ويأتي ذلك على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ”غزو أوكرانيا”، وهو ما نفت موسكو صحته مرارا وتكرارا.

وأكد مسؤول بالبيت الأبيض في وقت سابق يوم السبت أن بايدن وبوتين أجريا مكالمة لمناقشة تعزيز القوات حول أوكرانيا.

وأوضح المسؤول إن الاتصال بدأ الساعة 11:04 صباحا بتوقيت شرق الولايات المتحدة ( 1604 بتوقيت غرينتش).

وذكر البيت الأبيض أن المكالمة بين الرئيسين استمرت لـ 62 دقيقة.