شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف غواصة أمريكية في المياه الروسية.. ورد فوري من موسكو والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، عن اكتشاف غواصة أمريكية من نوع “فرجينيا” في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة “أوروب” في منطقة الكوريل.

وبحسب البيان: تم اكتشاف غواصة تابعة للبحرية الأمريكية من نوع فرجينيا في منطقة التدريبات المخطط لها لأسطول المحيط الهادئ في المياه الإقليمية الروسية بالقرب من جزيرة “أوروب”.

من جانبها قامت وزارة الدفاع الروسية بإرسال رسالة إلى طاقم الغواصة باللغتين الروسية والإنجليزية جاء فيها: “أنتم في المياه الإقليمية لروسيا، إلى السطح على الفور!” بينما تجاهلت الغواصة مطلب الجانب الروسي.

وتابعت الرسالة: “وفقًا للإرشادات الخاصة بحماية حدود روسيا تحت الماء، استخدم طاقم فرقاطة “مارشال شابوشنيكوف” التابعة لأسطول المحيط الهادئ، الوسائل المناسبة (لإبعادها)”.

على إثر ذلك، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري الأمريكي.

وقال البيان “فيما يتعلق بانتهاك غواصة البحرية الأمريكية لحدود روسيا، استدعت وزارة الدفاع الروسية الملحق العسكري في السفارة الأمريكية في موسكو”.