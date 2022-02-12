شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ممارسات الحوثي.. قائد القوات المشتركة: ميناء الحديدة بؤرة خطيرة ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد قائد القوات المشتركة الفريق أول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع أن ميناء الحديدة فيه أذى خطير للإنسانية بسبب ممارسات الحوثي.

وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.

وأكد التحالف، أن محاولات الميليشيا استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي.