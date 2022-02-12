شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب ممارسات الحوثي.. قائد القوات المشتركة: ميناء الحديدة بؤرة خطيرة ضد الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد قائد القوات المشتركة الفريق أول الركن مطلق بن سالم بن مطلق الأزيمع أن ميناء الحديدة فيه أذى خطير للإنسانية بسبب ممارسات الحوثي.
وفي وقت سابق، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه تم تنفيذ ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.
وأكد التحالف، أن محاولات الميليشيا استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب ممارسات الحوثي.. قائد القوات المشتركة: ميناء الحديدة بؤرة خطيرة ضد الإنسانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.