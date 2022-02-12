شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. التحالف يوجه ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن عن ضربات جوية دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء. وأضاف أن محاولات الميليشيا استهداف المدنيين تتطلب استجابة ردع لضبط سلوكها العدائي.

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