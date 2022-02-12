شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن محذرا بوتين: غزو أوكرانيا سيترتب عليه تكلفة باهظة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن أكد خلال اتصال استمر 35 دقيقة اليوم السبت مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن طريق الدبلوماسية لا يزال مفتوحا في الأزمة المتصاعدة بين الغرب وروسيا بشأن تعزيز موسكو لقواتها قرب أوكرانيا.

وتحدث الرئيس جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم السبت مع تحذير الولايات المتحدة ودول غربية أخرى من أن الحرب في أوكرانيا يمكن أن تشتعل في أي لحظة.

وقال بايدن لبوتين: "واشنطن وحلفاؤها سيفرضون عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا"، محذرًا أن غزو أوكرانيا سيترتب عليه تكلفة باهظة.