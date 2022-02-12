شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الإسبانية تعلن القبض على مطلوب لدى «اليوروبول» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت السلطات في مدريد اليوم السبت القبض على أحد المطلوبين على مستوى أوروبا.

وكتبت الشرطة عبر موقع تويتر أن المشتبه به مطلوب على خلفية الاشتباه في ضلوعه في تهريب أكثر من 300 كيلوجرام من الهيروين من إيران إلى سلوفينيا. يشار إلى أن اسم المحتجز مدرج على رأس قائمة وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) للمشتبه بهم المطلوبين.

ولم تكشف الشرطة اسم المشتبه به، واكتفى بيان صحفي للحكومة بذكر الأحرف الأولى من اسمه. لكن الشرطة أصدرت مقطع فيديو يظهر فيه ضباط بملابس مدنية يعترضون مركبة ويخرجون السائق منها ثم يقتادوه مكبلا.

ويواجه المشتبه به حكما محتملا بالسجن 10 سنوات.