هونج كونج تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا وتطلب الدعم من الصين

12 فبراير , 2022
هونغ كونغ: سجلت هونغ كونغ اليوم السبت، عدداً قياسياً من الإصابات الجديدة بكوفيد-19 بلغ 1514 حالة إصابة، في حين يسعى المسؤولون للسيطرة على الانتشار المتزايد للمرض رغم تطبيق بعض من أشد القيود على الحدود.
وهونج كونج وبر الصين الرئيسي من الأماكن القليلة في العالم التي تسعى لوأد أي انتشار لكوفيد-19 بدلا من التعايش مع الفيروس، لكن لا تزال السيطرة على المتحور أوميكرون تشكل تحدياً لها.
وزادت الإصابات الجديدة مقارنة بإصابات أمس الجمعة التي بلغت 1325.
وجاءت الاختبارات إيجابية لنحو 1500 آخرين، وهو عدد قد يُضاف إلى الإجمالي في المستقبل القريب. وسجلت المدينة ثلاث وفيات.
وناقش رئيس منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة جون لي ووزيرة الصحة صوفيا تشان ومدير الأمن كريس تانغ مع مسؤولين صينيين في مدينة شنتشن الصينية المجاورة اليوم السبت إجراءات دعم من بكين.
ومن المتوقع أن تشمل تلك الإجراءات توفير ملايين من أدوات الفحص والمساعدة في بناء المزيد من منشآت الحجر الصحي ومستشفى متنقل محتمل، في ظل الضغط على مختلف قطاعات المجال الصحي.
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