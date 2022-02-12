جريمة مقتل شابة في غابة تهزّ الدنمارك

12 فبراير , 2022

كوبنهاجن: كدت الشرطة الدنماركية اليوم السبت، وفاة امرأة (22 عاماً) كانت مفقودة، منذ عدة أيام، بعد انتهاء فحوصات الطب الشرعي، لرفات، تم العثور عليها، في إحدى الغابات، بالقرب من مدينة البورج.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال رجلين (36 عاماً) ويدفع الاثنان ببراءتهما.

وكان حققون قد عثروا على رفات بشرية، في غابة اول أمس الخميس. وسرعان ما تم الاشتباه بأن الرفات تخص المرأة الشابة.

وكانت ميا سكادوج ستيفن، في طريقها إلى منزلها، من شارع تصطف على جانبيه حانات وصالات رقص، في البورج، صباح الأحد الماضي.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة أنها كانت تركب سيارة. ومنذ ذلك الحين، لم يعد هناك أي أثر لها.

وتعتقد الشرطة أنها كانت ضحية لجريمة مروعة.

وقد سببت القضية صدمة كبيرة في الدنمارك.

ويتهم الرجلان بمقتل المرأة الشابة. وتم وضع أحدهما رهن الاعتقال وإطلاق سراح الآخر.