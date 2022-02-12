إصابة رئيسة وزراء أوروبية بـ'كوفيد-19'

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت رئيسة وزراء إيسلندا كاترين ياكوبسدوتير إصابتها بـ"كوفيد-19" وأن العدوى انتقلت إليها من أحد أفراد عائلتها، وفق تدوينة نشرتها يوم السبت على "فيسبوك".



وجاء في منشور رئيسة الوزراء "تبيّنت إصابة ابني الأصغر بكوفيد-19 في الأول من فبراير.. مذّاك أصيب فرد آخر في العائلة بالفيروس، لذا لم يكن مفاجئا جدا أن تكون قد جاءت إيجابية نتيجة فحص كشف الإصابة الذي خضعت له".



وستلتزم رئيسة الحكومة البالغة 46 عاما حجرا صحيا لمدة خمسة أيام التزاما بالتوصيات المعمول بها في البلاد.