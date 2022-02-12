الكشف عن نتائج عملية البصرة الأمنية

وقال رسول في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "قيادة عمليات ‫البصرة‬ متمثلة بـ ( اللواء ٣٦ الآلي ولواء مغاوير القيادة وأفواج طوارئ شرطة البصرة) وباسناد طيران الجيش نفذت عمليات تفتيش واسعة ضمن مناطق أهوار الدبوني والخيسات والدير ومناطق وأحياء قضاء الزبير".وأضاف، أن "القوات الأمنية تمكنت خلال العمليات من إلقاء القبض على 6 مطلوبين، بالإضافة إلى ضبط 16 بندقية ومسدس".

وكان قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، قد أعلن في وقت سابق من اليوم السبت، في حديث للسومرية نيوز، انطلاق عملية أمنية واسعة في المحافظة، فيما توعد باعتقال جميع تجار المخدرات.