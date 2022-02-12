شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لنشرهم بمواقع أخرى.. أمريكا تعلن سحب معظم جنودها من أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 12 فبراير 2022

الخليج 365- متابعات

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، السبت، عن سحب معظم الجنود الأمريكيين المتبقين في أوكرانيا، وفق ما ذكرت ”فرانس برس“.



ونقلت الوكالة عن المتحدث باسم البنتاغون جون كيربي قوله إن بلاده قامت بسحب شبه كامل للجنود الأميركيين المتبقين في أوكرانيا حيث يدربون القوات الأوكرانية بهدف ”إعادة نشرهم في مواقع أخرى في أوروبا“.

وأوضح كيربي في بيان أن وزير الدفاع لويد أوستن اتخذ القرار بشأن العناصر الـ160 من الحرس الوطني من ولاية فلوريدا ”حرصا على سلامتهم وأمنهم“، بعدما أعلنت واشنطن الجمعة أن روسيا قد تجتاح أوكرانيا ”في أي وقت“.