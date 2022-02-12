شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصحة بالشيوخ تستكمل مناقشة قضية الزيادة السكانية فى اجتماعها غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستكمل لجنه الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر في اجتماعها غدا الأحد، مناقشة الدراسة المقدمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر والحلول والمقترحات التي تدور حولها مشترك مع هيئة مكتب الجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

يأتي ذلك في إطار سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وشارك فيها عدد من الوزراء والمختصين والمهتمين بالقضية السكانية، حيث استمعت اللجنة لرؤية وزارة الأوقاف بحضور الدكتور مختار جمعة، ومفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام ، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.

كما تناقش اللجنة في اجتماعها برئاسة النائب الدكتور محمد جزر، بعد غد الاثنين، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن التضرر من توقف العمل بمبني الرمد بمستشفي قنا".