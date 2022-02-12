شكرا لقرائتكم خبر عن «سلطات دونيتسك» توضح حقيقة وقوع انفجار على الجانب الأوكراني والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

علقت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية المعلنة ذاتيا في جنوب شرقي أوكرانيا، على ما يتم تداوله، بشأن وقوع انفجار قوي في مدينة دونيتسك اليوم السبت.

وقال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، معلقا على هذه الادعاءات أن الانفجار لم يدوِ في دونيتسك بل في الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات الحكومة الأوكرانية.

وأضاف : “كل شيء تحت السيطرة حاليا، وهناك بعض التحركات عند خط التماس، والانفجار دوى في الأراضي الخاضعة لسيطرتهم (القوات الحكومية)” ،وفقا لـ”روسيا اليوم”.

بدوره، ذكر المتحدث باسم القوات الشعبية في جمهورية دونيتسك، إدوارد باسورين، ردا على سؤال من الصحفيين عن الانفجار: “هل سمعته؟ لم أسمع أي شيء”.

وتأتي هذه التطورات، على خلفية التوترات المتزايدة وسط المزاعم الغربية عن تخطيط روسيا لـ”غزو أوكرانيا”، ونفى موسكو صحة هذه الافتراءات مرارا وتكرارا.