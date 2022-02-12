شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبي: هذا ما سنفلعه حال غزت روسيا أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: نقلت قناة العربية تصريحات عن الاتحاد الأوروبي بشأن الأزمة الأوكرانية، والتصعيد الروسي بغزو “كييف”، والتي جاءت كالتالي: – من حق الغرب إجلاء المواطنين من أوكرانيا بسبب التصعيد هناك – التهديد في أوكرانيا حقيقي – ننسق بين الدول الأعضاء حول أوكرانيا وقرار الإجلاء سيادي – أوكرانيا محاصرة من الحشود العسكرية الروسية – الاتحاد الأوروبي للعربية: التصعيد العسكري على الحدود الأوكرانية كبير جدا – لا توجد لدينا معلومات بحدوث غزو روسي وشيك لأوكرانيا – التحركات الدبلوماسية حول أوكرانيا مستمرة والحوار هو الحل للأزمة – روسيا تقود حملة مضللة حول وجود انقسام داخل الاتحاد – صيغة نورماندي مهمة لحل الأزمة الأوكرانية – المخاوف الأوكرانية مبررة بسبب انتهاك روسيا لتعهداتها – سنفرض حزمة عقوبات صارمة على روسيا إذا غزت أوكرانيا – يجب فتح جميع قنوات الاتصال مع روسيا لحل الأزمة الأوكرانية – روسيا تحاول تشكيل البنية الأمنية في أوروبا – الانفصاليون في أوكرانيا جزء من القوات الروسية

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