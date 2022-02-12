شكرا لقرائتكم خبر عن فيضانات من الصرف الصحي تجتاح دولة عربية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي بلبنان ، كشف عن فيضان مياه الصرف الصحي في حي سرسق ببلدة بر الياس.

ويظهر في الفيديو الذي نشره حساب صحيفة “الأخبار” اللبنانية، عن انتشار مياه الصرف الصحي بين المنازل وعلى الطرقات وصولاً إلى نهر الغزيل أحد الروافد الهامة لنهر الليطاني بلبنان.

كما ظهر بمقطع الفيديو جريان الصرف الصحي والمجاري التي تفيض مياهها على الطريق العام الرئيسي، وما تسببه من أضرار جسيمة بالمزروعات والأملاك الخاصة.