شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستثني القادمين من أوكرانيا من فحص PCR والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ وكالات (كونا)
أصدرت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت، اليوم السبت، قرارا باستثناء المواطنين الكويتيين والطلبة حاملي جوازات سفر القادمين من جمهورية أوكرانيا من تقديم شهادة فحص كورونا (PCR)، نتيجة تصاعد الأحداث السياسية في جمهورية أوكرانيا.
وأضاف الطيران المدني، في بيان صحفي، أنه سيتم فحص جميع الركاب القادمين عند الوصول إلى المطار بالكويت.
وكانت وزارة الخارجية دعت في وقت سابق اليوم المواطنين الكويتيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن، كما دعت المواطنين المتواجدين هناك إلى المغادرة حفاظا على سلامتهم.
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