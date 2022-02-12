شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال شخص بعد وفاة اثنين في حريق بجزيرة نرويجية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توفي شخصان، في جزيرة "أسكوي" النرويجية، في حريق اندلع بمنزل، تعتقد الشرطة أنه متعمد.

وقالت كريستين موين ويسلوف، المدعي العام للشرطة في مؤتمر صحفي في بلدة برجين اليوم السبت إنه تم العثور على رفات شخصين في المبنى.

وتفترض الشرطة أن هناك شخصين مفقودين وهما امرأة ورجل، مسجلان، كسكان في المنزل. وتم اعتقال رجل آخر، يزعم أنه أشعل النار .

ولم يعرف بعد العلاقة بين المشتبه به والشخصين، وأيضا سبب الحريق.

وذكر موين ويسلوف إن واحدة من فرضيات المحققين هى أنه تم اشعال الحريق بشكل متعمد. وسمع الجيران ضوضاء من الشقة، قبل اندلاع الحريق، طبقا لما ذكرته قناة "إن.آر.كيه" الإذاعية.